Le dollar vers sa huitième baisse hebdomadaire de suite face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar s'apprêtait vendredi à terminer sa huitième semaine de baisse consécutive face à l'euro, les perspectives économiques peu réjouissantes pour les Etats-Unis pesant sur le billet vert.

Vers 19H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro gagnait 0,18% face à la devise américaine, à 1,1835 dollar. Il a pris 0,41% depuis vendredi dernier.

Depuis son plus bas de l'année fin mars, la monnaie unique européenne a grimpé de plus de 11% face au billet vert.

Vendredi, les cambistes ont pris connaissance de chiffres en demi-teinte sur les ventes au détail aux Etats-Unis en juillet, publiés par le département du Commerce.

Celles-ci ont certes augmenté de 1,2% par rapport à juin, mais le rythme est moins soutenu que lors des deux mois précédents et la hausse est moins importante qu'attendu.

La confiance des consommateurs américains a elle peu évolué en juillet (+0,3 point), selon l'indice préliminaire de l'Université du Michigan.

Jeudi, les investisseurs ont pris connaissance des données hebdomadaires sur l'emploi.

Quelque 963.000 personnes se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport au 1,19 million de la semaine précédente et par rapport au 1,15 million attendu par les analystes.

C'est "toujours très haut mais cela montre une reprise graduelle du marché de l'emploi aux Etats-Unis", a toutefois rassuré Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Mais le dollar continuait de pâtir vendredi de l'absence d'accord entre les démocrates et les républicains sur un nouveau plan de relance.

La Maison Blanche et les élus démocrates au Congrès discutent en vain depuis plus de deux semaines de mesures d'aide supplémentaires pour les ménages, entreprises et collectivités locales frappés par la crise liée à la pandémie.

Face à l'échec des négociations, le président Donald Trump a signé samedi quatre décrets, dont un accordant temporairement 400 dollars par semaine aux chômeurs, au lieu des 600 dollars hebdomadaires qu'ils touchaient depuis avril. Cette aide, destinée à faire face à la crise, est arrivée à son terme le 31 juillet.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1835 1,1814 EUR/JPY 126,16 126,32 EUR/CHF 1,0764 1,0747 EUR/GBP 0,9043 0,9041 USD/JPY 106,60 106,93 USD/CHF 0,9095 0,9097 GBP/USD 1,3087 1,3067

afp/rp