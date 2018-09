Le peso argentin respire face au dollar sur un marché des changes calme

New York (awp/afp) - Le cours du peso argentin se reprenait nettement jeudi face au dollar en pleine négociation des dirigeants du pays avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'un accord financier, dans un marché qui voyait l'euro plutôt stable face au billet vert.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), le dollar s'échangeait à 37,42 pesos contre 38,48 pesos la veille à la clôture, soit une hausse de 2,84% après une dégringolade de plus de 50% depuis le début de l'année.

La monnaie unique européenne reculait légèrement de son côté face au dollar à 1,1624 dollar, contre 1,1630 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 128,86 yens contre 129,71 yens mercredi soir.

Le dollar était également en repli face au yen à 110,86 yens contre 111,53 yens mercredi soir.

Après avoir annoncé lundi un plan d'austérité budgétaire pour enrayer la chute du peso, le ministre de l'Économie, Nicoles Dujovne, négocie actuellement à Washington avec le FMI pour obtenir une accélération du programme d'aide du Fonds, offrant au peso sa deuxième séance de hausse de suite.

"Le dialogue est actuellement très actif", a déclaré jeudi le porte-parole du FMI, Gerry Rice, lors d'une conférence de presse. Il n'a pas communiqué de calendrier précis, se bornant à rappeler que le FMI souhaitait une conclusion dans les plus brefs délais.

En juin, l'organisation internationale a octroyé à l'Argentine un prêt de 50 milliards de dollars pour stabiliser son économie, fragilisée par la dépréciation du peso.

Le peso argentin est membre de l'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui regroupe une vingtaine de monnaies émergentes, et se stabilisait jeudi après trois séances consécutives de retrait.

"Les investisseurs qui s'étaient éloignés du marché peuvent estimer qu'il s'agit du bon moment pour effectuer des achats à bon compte chez les émergents", a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Mais selon lui, "la perspective de nouvelles hausses des taux aux Etats-Unis et la continuation des tensions commerciales mondiales" compliquent cette décision.

Du côté du dollar, "la nouvelle de la semaine pour le billet vert sera le rapport de vendredi sur l'emploi américain", a prévenu Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS.

Ce rapport est l'indicateur le plus suivi du marché des changes, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) profite actuellement de la bonne santé de l'économie des Etats-Unis pour relever ses taux directeurs.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, ce qui pèse ensuite sur les autres monnaies, notamment celles des pays émergents dont les dettes sont libellées en dollars.

Dernier indicateur de la santé de l'économie américaine avant la publication de vendredi, l'indice ISM de la croissance de l'activité dans les services a augmenté à 58,5% en août.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.199,83 dollars, contre 1.196,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8355 yuans pour un dollar, contre 6,8300 yuans pour un dollar mercredi GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.420,01 dollars, contre 6.949,01 dollars mercredi soir et 7.361,57 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg, toujours affecté par les informations de presse évoquant une décision de la banque américaine Goldman Sachs de renoncer pour l'instant à l'ouverture d'une plateforme d'échanges.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1624 1,1630

EUR/JPY 128,86 129,71

EUR/CHF 1,1230 1,1303

EUR/GBP 0,8987 0,9012

USD/JPY 110,86 111,53

USD/CHF 0,9661 0,9717

GBP/USD 1,2934 1,2905

afp/rp