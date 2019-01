Le yen poursuit sa hausse après s'être brièvement enflammé

Londres (awp/afp) - Le yen poursuivait sa hausse jeudi, modérant ses gains après avoir connu une brève envolée en début de séance, alimentée par l'avertissement d'Apple sur ses résultats futurs.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la devise nippone s'échangeait à 107,63 yens pour un dollar, contre 108,88 yens pour un dollar mercredi vers 22H00 GMT.

La devise européenne reculait également face à la monnaie japonaise, à 122,47 yens pour un euro contre 123,55 yens la veille au soir.

Par ailleurs, la monnaie européenne progressait face au dollar, à 1,1378 dollar pour un euro contre 1,1344 mercredi.

En début de séance asiatique, le yen s'est temporairement envolé, prenant plus de 3,6% face au dollar à 104,87 yens pour un dollar, son plus haut niveau depuis mars. Face à la monnaie unique, il a gagné 4% et est monté jusqu'à 118,71 yens pour un euro, un niveau plus vu depuis fin avril 2017.

La révision à la baisse des prévisions de résultats d'Apple pour le premier trimestre "a engendré une vague d'aversion au risque sur le marché des changes, les investisseurs ajoutant cette nouvelle à une faible liquidité et à une confiance déjà fragile", a expliqué James Hughes, analyste pour Axitrader. Pour sa part, l'action d'Apple perdait 8% dans les transactions électroniques.

"Le marché au Japon est toujours en période de vacances pour la nouvelle année et la liquidité en Europe n'a pas retrouvé son niveau normal", ont précisé les analystes de Commerzbank pour expliquer ce mouvement très brutal.

En tant que valeur refuge, la devise nippone a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes politiques ou économiques.

La veille, le yen avait déjà nettement grimpé, aidé par les craintes sur la croissance mondiale.

"Les indicateurs confirmant le ralentissement de l'activité mondiale ne manquent pas en ce début d'année: le PMI de la zone euro a atteint un plus bas depuis plusieurs années, ce qui fait suite à une nette baisse du PMI chinois à un point bas de 19 mois", ont souligné des analystes de Commerzbank, citant des chiffres parus mercredi.

L'or, également considéré comme une valeur refuge, poursuivait sur sa lancée, atteignant jeudi vers 07H05 GMT un nouveau plus haut depuis presque six mois à 1.292,42 dollars l'once.

Sur le front politique, les investisseurs restent attentifs au "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales aux États-Unis, due au blocage autour du budget américain.

Lors d'une réunion à la Maison Blanche mercredi, Donald Trump s'est montré inflexible sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique, ses adversaires démocrates réaffirmant leur refus catégorique de le financer.

Parmi les autres devises, vers 10H00 GMT, la livre sterling baissait jeudi face à l'euro à 90,42 pence contre 89,97 pence pour un euro mercredi. A l'ouverture des marchés asiatiques, elle est tombée brièvement à 91,08 pence, son plus bas depuis septembre 2017.

Elle valait 1,2585 dollar pour une livre, après être temporairement tombée à 1,2441, son plus bas depuis avril 2017. Mercredi soir, une livre valait 1,2607 dollar.

Le franc suisse se renforçait légèrement face à l'euro (1,1223 franc pour un euro contre 1,1231) et plus largement face au dollar (0,9863 franc pour un dollar contre 0,9901 mercredi).

La monnaie chinoise valait 6,8731 yuans pour un dollar contre 6,8620 yuans la veille à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.288,11 dollars contre 1.284,60 mercredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.833,48 dollars contre 3.884,98 la veille, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1378 1,1344

EUR/JPY 122,47 123,55

EUR/CHF 1,1223 1,1231

EUR/GBP 0,9042 0,8997

USD/JPY 107,63 108,88

USD/CHF 0,9863 0,9901

GBP/USD 1,2585 1,2607

afp/al