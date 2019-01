Le yen profite des inquiétudes sur la croissance à l'entame de 2019

New York (awp/afp) - Le yen japonais a débuté mercredi la nouvelle année en nette hausse face aux autres devises, et notamment face à l'euro et au dollar, profitant des inquiétudes d'un ralentissement économique mondial à venir.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), le dollar baissait face à la monnaie nippone, à 109,34 yens pour un dollar contre 109,74 lundi à 22H00 GMT. Vers 09H15 GMT, le dollar est tombé à 108,71 yens, son plus bas niveau depuis fin mai.

L'euro, de son côté, s'échangeait à 123,99 yens pour un euro contre 125,87 yens lundi soir. Vers 13H30 GMT, la devise européenne est tombée à 123,89 yens, son plus bas niveau depuis juin 2017.

Mardi, le marché des changes était resté quasi-stable en raison des fêtes du Nouvel An.

Le devise japonaise est considérée comme une valeur refuge par les investisseurs et a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes économiques ou politiques.

"Si vous embrassez l'idée d'un ralentissement économique américain, et d'une Fed (la banque centrale américaine, ndlr) qui va finir par baisser ses taux plutôt que de continuer à les augmenter, alors le yen est probablement la devise qu'il vous faut", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Au-delà d'un ralentissement aux Etats-Unis, c'est une baisse de la croissance au niveau mondial qui inquiète les courtiers.

Selon l'indice indépendant Caixin, publié mercredi, l'activité manufacturière chinoise s'est dégradée fin 2018, notamment du fait d'une baisse des nouvelles commandes.

"La pagaille mondiale à laquelle nous assistons (...) continue à dynamiser la demande en actifs réputés sûrs comme le yen", a indiqué Joe Manimbo de Western Union.

Autre valeur refuge, l'or a grimpé à ses plus hauts depuis la mi-2017, à 1.280,68 dollars l'once, contre 1.277,07 lundi.

La monnaie unique, de son côté, baissait face au dollar, s'échangeant à 1,1337 dollar pour un euro, contre 1,1465 lundi. "Les (indices) PMI manufacturiers décevants des principaux pays européens ont accru les déboires de l'euro", a souligné David Madden, analyste pour CMC Markets, évoquant les chiffres de la France, de l'Italie, et de l'Allemagne.

Parmi les autres devises, vers 20H00 GMT mercredi, la livre britannique décrochait face au dollar à 1,2598 dollar pour une livre contre 1,2740 dollar lundi, et dans une moindre mesure face à l'euro à 89,99 pence pour un euro, contre 89,87 pence lundi.

Le franc suisse s'appréciait face à l'euro (1,1238 franc pour un euro contre 1,1264 il y a deux jours) et baissait face au dollar (0,9912 franc pour un dollar contre 0,9816 lundi).

La monnaie chinoise a fini à 6,8620 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,8785 yuans vendredi, la devise n'ayant pas été cotée lundi et mardi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.844,58 dollars contre 3.720,60 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de lundi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1337 1,1465

EUR/JPY 123,99 125,87

EUR/CHF 1,1238 1,1264

EUR/GBP 0,8999 0,8987

USD/JPY 109,34 109,74

USD/CHF 0,9912 0,9816

GBP/USD 1,2598 1,2740

afp/rp