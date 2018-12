Léger répit pour la livre britannique après un lundi noir

Londres (awp/afp) - La livre sterling s'offrait un léger répit mardi, après une journée noire la veille, et l'euro se reprenait face au dollar en attendant la réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la semaine.

Vers 10H50 GMT (11H50 HEC), la devise britannique montait face au billet vert à 1,2611 dollar contre 1,2561 dollar lundi soir, comme face à la devise européenne, à 90,27 pence pour un euro contre 90,41 pence lundi soir.

L'euro, de son côté, se reprenait également face à la monnaie américaine, à 1,1384 dollar pour un euro contre 1,1356 dollar lundi à 22H00 GMT.

Lundi, la livre avait particulièrement souffert, tombant en séance à son plus bas depuis avril 2017 face au dollar et depuis août 2018 face à la devise européenne.

Cette chute a été précipitée par le report par la Première ministre Theresa May du vote prévu mardi devant le Parlement britannique, qui s'apprêtait à rejeter l'accord qu'elle avait trouvé avec l'Union européenne sur le Brexit.

"Avec le chaos à Westminster (le Parlement britannique, ndlr) qui augmente la probabilité d'un Brexit sans accord, la livre britannique est en difficulté", a résumé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Cette perspective d'un Brexit dur est le scénario le plus craint par les milieux économiques, ce qui pèse sur la devise.

Theresa May entame mardi des consultations auprès des dirigeants européens pour tenter d'obtenir des assurances supplémentaires et convaincre son Parlement.

La Commission européenne a pourtant averti lundi que les 27 membres de l'Union européenne n'avaient pas l'intention de renégocier l'accord trouvé avec Londres.

L'euro progressait également face au billet vert, après avoir été également touché lundi par les développements sur le Brexit.

Les cambistes "sont devenus moins inquiets des risques immédiats pour l'euro, comparés au dollar", ont souligné Lee Hardman et Fritz Louw, analyste pour MUFG.

"Le dollar continue de perdre de sa force alors que les investisseurs anticipent une position plus prudente de la Réserve fédérale en 2019", a ajouté Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Après avoir remonté plusieurs fois ses taux d'intérêt en 2018, ce qui a rendu le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, la Banque centrale américaine pourrait ralentir la cadence de ses relèvements pour l'année qui vient, selon les analystes.

Concernant la monnaie unique, les investisseurs suivront jeudi la conférence de presse de la Banque centrale européenne concernant la politique monétaire.

Vers 10H50 GMT mardi, le dollar baissait face à la monnaie japonaise par rapport à la veille: à 113,14 yens contre 113,33 yens pour un dollar.

L'euro progressait légèrement face à la devise nippone, à 128,79 yens pour un euro contre 128,71 yens pour un euro de l'autre.

Le franc suisse était quant à lui stable face à l'euro, à 1,1244 franc suisse pour un euro contre 1,1246 lundi, et progressait face au dollar, à 0,9877 franc suisse pour un billet vert contre 0,9904 lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,9053 yuans pour un dollar contre 6,9117 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1247,70 dollars contre 1244,46 dollars lundi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait pour 3340,08 dollars contre 3400,92 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------------ 10H50 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1384 1,1356 EUR/JPY 128,79 128,71 EUR/CHF 1,1244 1,1246 EUR/GBP 0,9027 0,9041 USD/JPY 113,14 113,33 USD/CHF 0,9877 0,9904 GBP/USD 1,2611 1,2561

afp/buc