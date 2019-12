Vanguard lance un nouveau fonds de dette émergente géré activement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vanguard lance le fonds « Vanguard Emerging Markets Bond Fund ». Ce nouveau fonds UCITS géré de manière active offre aux investisseurs une large exposition à une classe d’actifs importante, souvent sous-représentée dans les portefeuilles. Sa performance est mesurée par rapport à l’indice de référence J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Le fonds sera géré par l’équipe de Vanguard spécialisée sur les obligations internationales, les marchés émergents et les obligations souveraines, dirigée par Daniel Shaykevich.Il vient s'ajouter au fonds géré activement Vanguard Global Credit Bond Fund et complète la gamme de fonds obligataires existante, qui comprend, notamment, le Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT ETF et le Vanguard Global Bond Index Fund.Nick Eisinger, Responsable de la stratégie Marchés Émergents et responsable de la recherche de Vanguard a déclaré : " La dette émergente reste sous-représentée dans les principaux indices obligataires internationaux. Les portefeuilles présentent souvent, par conséquent, une sous-pondération à cette classe d'actifs. Les investisseurs pourraient envisager d'investir dans ce nouveau fonds afin de renforcer la diversification de leur portefeuille ".La majeure partie de ses actifs sont soit libellés, soit couverts vers le dollar américain. Des catégories de part du fonds offrant des couvertures en autres devises sont également disponibles.