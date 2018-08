EUR/USD : La Turquie, c’est pas Byzance Envoyer par e-mail :

Un pasteur américain détenu en Turquie, des tensions diplomatiques et deux présidents fantasques adeptes du matraquage douanier ou de l’ingérence dans la politique monétaire de leur pays ont provoqué une hausse exagérée de la volatilité de la Livre turque au cours des dernières séances.



Si la banque centrale affirme qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa devise, les investisseurs sanctionnent principalement le fait qu’elle rechigne toujours à augmenter ses taux directeurs malgré une inflation excessive qui a atteint 16% sur un an cet été. Une décision contraignante derrière laquelle se dresse la posture peu orthodoxe de Recep Tayyip Erdogan.



Conséquence directe pour la monnaie unique, la BCE elle-même s’inquiète de potentielles répercussions dans l’Union monétaire et l’action de plusieurs institutions financière européennes de renom essuient de lourdes pertes en bourse. BNP Paribas, UniCredit ou encore BBVA sont citées parmi les banques potentiellement les plus exposées.



Le Dollar, lui, a au passage nettement profité de son statut de valeur refuge malgré le rebond technique de la devise turque au cours des dernière heures.



Côté macro, Washington ne faiblit pas selon les derniers indicateurs au titre du mois de juillet. Les prix à la consommation se stabilisent ainsi à +2.9% sur un an, un record depuis 2012, tandis que les ventes aux détails enregistrent une nette hausse de +0.5% d’un mois sur l’autre, contre +0.1% anticipé par les économistes. De quoi soutenir un peu plus les projets de la FED.



Graphiquement, le support formé par les récents points bas annuels, déjà menacé à plusieurs reprises, a logiquement fini par céder sous la pression de la crise turque. La force du billet vert semble difficilement contestable à court terme et nous conservons une stratégie de suivi de tendance sur la paire avec 1.1257 puis 1.10 USD en ligne de mire. En cas de rebond technique, des ventes au contact de 1.1563 USD s'imposeraient.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2018

