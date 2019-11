Achat du turbo call infini 68NGC

La parité EUR/USD revient tester la zone de soutien des 1.1 USD, niveau testé à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Cette zone de cours pourrait susciter une nouvelle réaction positive, comme au début du mois et permettre à la parité de rebondir en direction des 1.12 USD principalement.

On pourra donc se positionner à l'achat sur l'EUR/USD par l'intermédiaire du turbo call infini Citigroup 68NGC qui cote 5.84 EUR.

Le ralliement des 1.12 USD permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé.

Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 1.087 USD limitera le risque à 20%.



Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 68NGC CALL 1.042 USD 1.036 USD -