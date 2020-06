EUROBIO SCIENTIFIC : chiffre d'affaires "Covid-19" de plus de 26 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurobio Scientific a annoncé la validation CNR de deux nouveaux tests de sérologie. Avec ces gammes, la medtech française propose désormais à ses clients la gamme de tests Covid-19 parmi les plus étendues en France. Eurobio Scientific a reçu à ce jour des commandes de 80 laboratoires sur les trois gammes de sérologie et poursuit la commercialisation des tests PCR. Au 31 mai 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de plus de 26 millions d'euros, uniquement sur les produits liés à Covid-19, avec une marge brute en progression par rapport à sa marge moyenne de 2019.Ces produits incluent les différents types de tests ainsi que les ventes des équipements correspondants.