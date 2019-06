Eurobio Scientific et Vivo Medical Group entrent en négociation exclusive pour l’acquisition de deux sociétés au Royaume-Uni (addendum)

Paris, le 12 juin 2019 – 8h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, entre en négociation exclusive avec Vivo Medical Group, pour l’acquisition des sociétés Pathway Diagnostics Ltd (« Pathway ») et Personal Diagnostics Ltd (« Personal »), deux sociétés britanniques spécialisées respectivement dans le développement et la distribution de tests de diagnostic in vitro au Royaume-Uni et en Irlande, et d’auto-tests à destination des professionnels et des particuliers via une platforme d’e-commerce. Cette acquisition devrait se faire moyennant un paiement partiel en numéraire, complété par un échange d’actions.

Une forte notoriété dans les tests de spécialité pour le diagnostic médical et la recherche

Fondée en 1999, Pathway est basée à Dorking dans le Surrey. Elle propose toute une gamme d’instruments et de réactifs de diagnostic in vitro aux laboratoires de biologie hospitaliers, notamment dans les domaines de l’hématologie et de l’immunologie, ainsi qu’aux laboratoires industriels et de recherche (centres de recherche, laboratoires pharmaceutiques, CRO, etc…).

De même, Pathway fournit des réactifs de contrôle de qualité qu’elle conçoit et fabrique, afin de permettre aux laboratoires de comparer et de suivre leur performance comme exigé dans le référentiel des bonnes pratiques de laboratoire.

Eurobio-Scientific commercialise actuellement en France certains contrôles fabriqués par Pathway.

Des auto-tests propriétaires

Personal, aussi basée à Dorking dans le Surrey, est une jeune société spécialisée dans les auto-tests à destination des professionnels de santé et des particuliers. La société commercialise trois tests qu’elle produit elle-même : AnaemiaScreen pour l’anémie liée au manque de fer, ThyroScreen pour la détection de l’hypothyroïdie, et UlcerScreen pour l’ulcère de l’estomac. La société commercialise d’autres auto-tests en distribution. Les ventes réalisées par Personal sont actuellement effectuées essentiellement auprès de particuliers, et exclusivement par l’intermédiaire d’une plateforme d’e-commerce. Personal est encore en phase précoce de développement.

Une acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de développement européen du Groupe

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement européen d’Eurobio Scientific. L’intégration sera facilitée par la relation commerciale déjà ancienne avec Pathway et permettra également la mise en œuvre immédiate de synergies importantes pour la commercialisation des produits propres d’Eurobio Scientific (Gamme EBX, milieux Cornea, etc…) mais aussi des produits de distributions (RCPQA), et des produits propriétaires de Pathway (réactifs de contrôle PathTROL, kits PKA).

Avec l’acquisition de Personal, Eurobio Scientific se renforce aussi dans le domaine des auto-tests et entre sur le marché des particuliers avec une offre disponible sur le web.

En 2018, l’ensemble des deux sociétés, détenues en totalité par Vivo Medical Group, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,7 millions de livres sterling (soit 1,9 millions d’euros sur la base du taux de change moyen 2018). Leur rentabilité rend cette opération relutive pour Eurobio-Scientific.

L’acquisition des deux sociétés devrait faire l’objet d’un paiement en numéraire et d’un échange d’actions. Ce dernier se ferait par émission d’actions nouvelles pour un montant de 900.000 livres sterling et sur la base du cours moyen pondéré de l’action Eurobio Scientific calculé sur les 20 dernières séances de bourse précédant l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 27 juin 2019. Les résolutions relatives à cette émission y seront soumises aux actionnaires, et seront inscrites dans l’avis de convocation de l’assemblée qui paraît au BALO du mercredi 12 juin 2019.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 27 juin 2019





A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP









Pièce jointe