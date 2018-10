Eurobio Scientific : nette amélioration des semestriels

09/10/2018 | 13:04

Dévoilés ce mardi avant l'ouverture, les comptes semestriels d'Eurobio Scientific sont marqués par un EBITDA significativement positif, passant de 0,131 million au 30 juin 2017 à 2,4 millions d'euros un an plus tard.



Le résultat net (hors amortissement des écarts d'acquisition) est également positif, à 474.000 euros, contre -3,9 millions voilà un an.



Le résultat opérationnel s'est quant à lui établi à 1,2 million d'euros, à comparer avec une perte opérationnelle de -1,2 millions au 30 juin 2017, alors que les produits d'exploitation sont passés de 24,85 millions à 25,044 millions d'euros.



'Ces performances constituent une première dans l'histoire du Groupe et sont le fruit de la stratégie mise en place par la nouvelle direction, suite au rapprochement entre Diaxonhit et Eurobio intervenu fin mars 2017. L'atteinte de ce premier objectif de rentabilité s'effectue dans un contexte de croissance modérée au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires semestriel pro forma en hausse de +2%', indique Eurobio Scientific.



'Nous sommes confiants dans l'avenir du Groupe et réitérons notre objectif de progression du chiffre d'affaires de +25% à l'horizon 2020', conclut Jean-Michel Carle, président du directoire d'Eurobio Scientific.





