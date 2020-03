Eurobio Scientific : sécurise 11 millions d'euros de financement auprès de son pool bancaire

Eurobio Scientific auprès de son pool bancaire

Paris, le 12 mars 2020 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le

diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce la mise en placede crédit pour un total de Ile

de France.

Ces nouvelles ressources ont pour objet de :

refinancer les crédits existants pour simplifier la structure de la dette et supprimer les garanties partielles et multiples ;

accompagner la croissance organique ;

financer

Environ

Les prêts amortissables ont une maturité de 6 ans et portent un intérêt compris entre 1,3 et 1,9 %, en

fonction de . Pour Denis Fortier, Directeur général délégué : « Cet accord de crédit nous donne les

moyens de financer notre développement sans diluer les actionnaires existants. Il illustre la confiance des banques dans la stratégie et le management, face aux résultats obtenus depuis trois ans. »

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2019 : 14 avril 2020, après bourse

Scientific

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à ses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses

nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distributi portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts Groupe Eurobio Scientific Calyptus Denis Fortier, Directeur Général Mathieu Calleux / Gregory Bosson Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Relations Investisseurs

