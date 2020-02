Diaxonhit annonce la fusion de ses deux filiales, Eurobio et InGen, Demain up ou pas up... Diaxonhit annonce la fusion de ses deux filiales, Eurobio et InGen, en une seule et unique entité dénommée eurobio-ingen.



' Au-delà d'une simplification de la structure du groupe Diaxonhit, l'objectif de cette fusion est de finaliser juridiquement la mise en oeuvre des synergies liées à l'acquisition d'Eurobio en mars 2017 afin de créer un acteur majeur du diagnostic et des sciences de la vie en France ' indique la direction. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée