CEREP : Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1er semestre 2018

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1ersemestre 2018 Celle l'Evescault, France, 18 octobre 2018 Note prélimaire Les comptes au 30 juin 2018 sont établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises. Chiffre d'affaires Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires social s'établit à 12.125 K€ contre 12.719 K€ enregistrés en 2017, en baisse de 4.7%. Variations (K€) 30.06.18 30.06.17 Valeurs Services 12 125 12 666 -541 -4.7% Autres 0 53 -53 -100% Total 12 125 12 719 -594 -4.7% Résultats de la Société Résultat d'exploitation % Le résultat d'exploitation du premier semestre 2018 s'élève à 1.519 K€ contre 2.046 K€ au premier semestre 2017. Résultat financier Le résultat financier au 30 juin 2018 s'élève à 115 K€ contre 152 K€ au premier semestre 2017. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel s'élève à 96 K€ contre 2K€ au premier semestre 2017. Résultat net Le résultat net de la Société s'établit à 2.100 K€ contre 2.268 K€ au 30 juin 2017. Chiffres-clés 30.06.2018 30.06.2017 Variation Chiffre d'affaires 12 125 12 719 -594 Résultat d'exploitation 1 519 2 046 -760 Résultat financier 115 152 -37 Résultat exceptionnel 96 2 327 Résultat net 2 100 2 268 -168 Recherche et développement Une nouvelle technologie permettant la mesure en temps réel de l'effet des candidats médicaments sur des cellules humaines en culture a été mise en place en 2017. Cette technologie couplant l'imagerie cellulaire et la mesure de signaux lumineux dans un même test permettra de comprendre et prédire plus finement les effets des composés actifs sur les cellules. Ce projet permet d'offrir un panel de nouveaux services aux clients souhaitant mieux comprendre le mécanisme d'action de leurs molécules. Les premiers projets basés sur cette nouvelle technologie ont été réalisé au premier semestre 2018. Le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poitiers a été poursuivi en 2018. Ce projet a pour objectif la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intestinal) qui est en cours d'évaluation cette année. Trésorerie La position de trésorerie de la Société s'élève 2.684 K€ au 30 juin 2018 contre 920 K€ au 30 juin 2017. Au cours du premier semestre 2018, la variation de trésorerie est de 1 237 K€. Elle s'explique par la variation des comptes courants. Evènements significatifs de la période Modification des modalités d'exercice de la direction générale Lors de la réunion du 19 avril 2018, le conseil d'administration a dissocié, avec effet immédiat, les fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur Général, conformément à la possibilité offerte par les statuts de la Société. Le conseil d'administration a ensuite procédé à la nomination de M. Antoine Duthilleul en qualité de Directeur Général en remplacement de M. Damien Séroux. M. Antoine Duthilleul a également été nommé administrateur lors de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2018. M. Damien Séroux conserve son mandat de Président du conseil d'administration. Crédit-bail Celle l'Evescault Aux termes d'un contrat conclu le 19 octobre 1998 modifié par les avenants en date du 28 novembre 2002 et du 14 décembre 2004, la Société a conclu, en qualité de preneur, un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés NATIOCREDIMURS, NORBAIL IMMOBILIER et CMCIC LEASE portant sur les biens immobiliers situés à celle l'Evescault. Le crédit-bail étant arrivé à expiration, la Société s'est porté acquéreur des biens immobiliers. L'acte authentique a été signé le 2 juillet 2018. Cerep Ltd La liquidation de la filiale Cerep Ltd (Chine) a été finalisée le 4 juin 2018. Evènements postérieurs à la période et perspectives du second semestre 2018 La société envisage le développement de son activité de test kinases par intégration d'une partie de l'activité exercée auparavant par une autre société du réseau Eurofins. Ce projet de réorganisation devrait être réalisé au cours du premier semestre 2019. A propos d'Eurofins-Cerep Spécialiste de la pharmacologiein vitroet de l'ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Euronext Growth Paris - ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche de médicaments en identifiant précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d'échouer en développement. Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique. La société Eurofins-Cerep est cotée à Paris (Euronext-Growth Paris - ISIN FR0013256518). Avertissement Les déclarations qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Eurofins-Cerep peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société peuvent être substantiellement différents de ceux anticipés dans ces informations prévisionnelles du fait de différents facteurs. L'activité de la Société est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans le rapport annuel de la Société. Contact Antoine Duthilleul, Directeur Général Eurofins-Cerep S.A. Le Bois l'Evêque 86600 Celle l'Evescault +33 (0)5 49 89 30 00fincom@cerep.fr La Sté Eurofins Cerep SA a publié ce contenu, le 18 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Eurofins Cerep SA a publié ce contenu, le 18 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 octobre 2018 17:08:02 UTC. Document originalhttp://www.cerep.fr/cerep/utilisateurs/pages/News/PressReleases/2018/352.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/F97A76CD8A4203CF5CEDFDFA6861FEFFFA3EFAC2