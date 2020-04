Eurofins-Cerep annonce ses résultats 2019 Celle l'Evescault, France, 16 avril 2020 Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les principaux éléments sont détaillés ci-dessous. Note Préliminaire Eurofins-Cerep SA (ou la « Société ») répond aux conditions d'exemption d'établissement de comptes consolidés et ne publie plus de tels comptes depuis l'exercice 2014. Les comptes au 31 décembre 2019 sont en conséquence établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises. Bilan de l'exercice 2019 : progrès réalisés, évolutions prévisibles et difficultés rencontrées Principaux contrats de services Eurofins-Cerep a continué à travailler avec ses principaux clients, en particulier avec ses dix clients les plus importants de l'exercice 2019, en s'appuyant sur son expertise en matière de profilage sur de larges panels de cibles destiné à éliminer précocement les candidats-médicaments susceptibles d'échouer au cours de leur développement vers les essais cliniques. Sa participation à l'International Business LineEurofins Discovery du réseau de laboratoires indépendants Eurofins, lui permet de bénéficier de ventes croisées pour accroître ses ventes auprès de nouveaux clients. Recherche et développement De nouvelles applications à des tests pharmacologiques inaccessibles par les technologies historiques sont explorées autour de la plateforme de lecture en spectrométrie de masse, investie d'abord pour la mise en place de la plateforme épigénétique, puis pour celle de la plateforme ADME. Ces nouvelles applications devraient permettre d'offrir à l'industrie des modèles pharmacologiques permettant à nos clients d'évaluer les effets de leurs molécules sur ces cibles jusqu'ici impossible ou très difficile à évaluer, ou d'évaluer plus finement les mécanismes d'action de ces molécules sur les cibles traitées, contribuant une nouvelle fois à l'extension des domaines de la recherche pharmaceutique. D'autre part, le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poitiers a été poursuivi en 2019. Ce projet a pour objectif la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intestinal) qui sera évalué en 2020. Activité Services portant sur les tests kinases. La Société a acquis auprès d'Eurofins Pharma Discovery Services UK la branche d'activité Services relatifs aux tests kinases destinés à l'industrie pharmaceutique pour un montant total de 1 761 973 £.

Cette acquisition qui a pris effet le 1er mars 2019, a permis à Eurofins-Cerep de se positionner en tant que centre d'excellence pour les tests kinases basés sur l'activité enzymatique, en technologie « gold standard » tout en développant de nouveaux projets d'innovation pour de nouveaux tests autour de cette classe de cibles importante pour la recherche pharmaceutique en particulier dans le domaine de l'oncologie. Création d'un service « Integrated Drug Discovery » La Division Eurofins Discovery a lancé un service de « Integrated Drug Discovery », nommé DiscoveryOne™ en s'appuyant sur l'expertise cumulée des six sociétés de services : Eurofins-Cerep, Panlabs, DiscoverX, EMD Millipore Drug Discovery & Development, Villapharma et Selcia. Ce service vise à proposer à l'industrie pharmaceutique des projets combinant la chimie médicinale et synthétique à l'analyse des composés dans les modèles biologiques, tout en réduisant la durée du cycle de développement par l'intégration au sein d'une même organisation de toutes les composantes. Eurofins-Cerep est partie prenante de certains projets pour la partie modèle biologique ce qui crée une source de revenu supplémentaire pour l'entreprise. Cyber-attaque du 2 juin 2019 Au début du mois de juin 2019, la Société, ainsi que plusieurs sociétés du réseau auquel elle appartient, a été victime d'une cyber-attaque qui a perturbé ses accès informatiques. Les systèmes informatiques ont pu être restaurés mi-juin. A ce jour, la Société n'a pas identifié un risque significatif résiduel dû à cette attaque. L'impact sur le chiffre d'affaires au mois de juin a été significatif. Néanmoins, cette perte nette a heureusement été plus que compensée par le gain de nouveaux marchés indépendamment de cet incident qui ont permis de finir l'année 2019 avec un chiffre d'affaire au-delà du budget prévu sur l'année. Succursales Néant Chiffre d'affaires par activité Variations (K€) 31.12.19 31.12.18 Valeurs % Services 31 008 25 453 5 555 21,82 Autres 0 0 0 0 Total 31 008 25 453 5 555 21,82 Le chiffre d'affaires 2019 s'est élevé à 31 millions d'euros en augmentation de 21,82 % par rapport au chiffre d'affaires 2018 de 25,45 millions d'euros. Le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 1 407 millions d'euros. Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 4,23 millions d'euros contre un bénéfice de 2,97 millions d'euros en 2018. Autres résultats Le résultat financier de l'exercice écoulé est un bénéfice de 0,077 million d'euros contre un bénéfice de 0,03 million d'euros en 2018.

Le résultat exceptionnel est un bénéfice de de 0,08 million d'euros contre un bénéfice de 0,18 million d'euros en 2018. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 0,49 million d'euros contre 0,62 million d'euros en 2018. Résultat net Le résultat net d'Eurofins-Cerep SA en 2019 est un bénéfice de de 4,37 millions d'euros contre un bénéfice de 3,86 millions d'euros en 2018. Trésorerie et ressources en capitaux Au 31 décembre 2019, la trésorerie de la Société s'élève à 3,34 millions d'euros contre 0,78 millions d'euros au 31 décembre 2018. Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s'élèvent à 17,69 millions d'euros à la clôture de l'exercice, en diminution de 1,48 millions d'euros. Le fonds de roulement s'établit à 24,17 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 21,73 millions d'euros un an plus tôt. Affectation du résultat Le Conseil d'administration, qui s'est réuni ce jour a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :  Report à nouveau à l'ouverture 10 164 128,85 euros  Résultat de l'exercice 2019 4 370 292,67 euros  Report à nouveau après affectation 14 534 421,52 euros Evènements récents L'offre de la Société s'enrichira de nouveaux outils de R&D, développés ou en cours de développement. Le renouvellement des principaux contrats de services fin 2019, début 2020, ainsi que les efforts de réduction des charges continués en 2019 ainsi que des investissements de productivité en cours devrait permettre de pérenniser un résultat positif sur 2020. Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la crise du COVID-19 au premier trimestre 2020 et la Société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020. La Société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des états financiers 2019 de la Société par le Conseil d'administration, la direction de la Société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

A propos d'Eurofins-Cerep Spécialiste de la pharmacologie in vitro et de l'ADME-toxicologie,Eurofins-Cerep [Euronext Growth Paris - ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche de médicaments en identifiant précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d'échouer en développement. Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique. La société Eurofins-Cerep est cotée à Paris (Euronext-Growth Paris - ISIN FR0013256518).