Eurofins : acquisition de Transplant Genomics finalisée

25/06/2019 | 09:26

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Transplant Genomics, société de diagnostic moléculaire visant à améliorer le résultat des transplantations d'organes en utilisant la génomique, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



'Les tests non invasifs innovants de TGI pour la gestion de patients avec inflammation silencieuse et rejet après transplantation de reins renforcera et complètera l'offre d'Eurofins, qui comprend VRL et Viracor aux Etats-Unis', explique-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.