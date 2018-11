Eurofins Scientific S.E. : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 26/11/2018 | 08:56 achat En cours

Cours d'entrée : 370.8€ | Objectif : 400€ | Stop : 327€ | Potentiel : 7.87% La valeur Eurofins Scientific S.E. présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 400 €. Graphique EUROFINS SCIENTIFIC S.E. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 341.65 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 350.8 EUR.

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 23.36 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 442 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'assistance aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EUROFINS SCIENTIFIC S.E. -30.77% 7 029 FISERV 17.24% 30 630 WORLDPAY INC 7.04% 24 809 FLEETCOR TECHNOLOGIES -4.32% 22 618 CINTAS CORPORATION 15.54% 19 247 SECOM CO LTD 7.27% 19 007 WIRECARD 41.78% 18 484 SGS -8.50% 17 784 FIRST DATA CORP 4.43% 16 342 GLOBAL PAYMENTS 2.88% 16 316 ROLLINS 28.95% 13 093

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.