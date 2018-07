BONDS : Eurofins lève 550 mlns d'euros via une dette Schuldschein

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyses environnementales, des produits alimentaires et pharmaceutiques Eurofins a annoncé lundi avoir émis pour 550 millions de dette de type Schuldschein, un instrument de crédit de droit allemand combinant les caractéristiques des obligations et des prêts bancaires, d'une maturité moyenne de cinq ans au taux moyen de 1,38%. Cet instrument présente le plus faible taux jamais obtenu par Eurofins, a indiqué l'entreprise dans un communiqué, ce qui va permettre une réduction "significative" du coût moyen de sa dette. Plus de 30 investisseurs institutionnels, européens et asiatiques, ont pris part au pool de souscripteurs. L'opération représente par ailleurs la plus importante transaction de type Schuldschein pour un émetteur non allemand depuis le début de l'année. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV

