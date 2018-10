EUROFINS SCIENTIFIC : acquiert le laboratoire Dermscan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific a finalisé l'acquisition du Laboratoire Dermscan, l'un des principaux fournisseurs européens de services de test de produits cosmétiques et de soins personnels. Dermscan propose plus de 200 tests et études cliniques en dermatologie et emploie 150 personnes dans es laboratoire en France, en Pologne, en Tunisie, à Maurice et en Thailand. Il devrait générer plus de 12 millions d'euros de revenus en 2018." L'acquisition de Dermscan élargit considérablement nos capacités de tests pour le marché des cosmétiques et des produits de soins personnels. En retour, Dermscan aura accès à l'ensemble du portefeuille de tests, de la logistique et des clients du Groupe, ainsi qu'aux systèmes informatiques du Groupe, ce qui devrait conduire à une meilleure optimisation des processus au bénéfice des clients de Dermscan." a commenté Gilles Martin, directeur général d'Eurofins.