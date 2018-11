EUROFINS SCIENTIFIC : grimpe après un relèvement de recommandation de Berenberg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins bondit de 5,29% à 370 euros, suite à un relèvement de recommandation. Berenberg est passé de Conserver à l’Achat sur le groupe de laboratoires d'analyses, assortie d’un objectif de cours inchangé de 500 euros. Selon le broker, la décote d’Eurofins par rapport à ses pairs semble injustifiée étant donné "une croissance organique plus élevée et plus stable tout au long du cycle, une expertise technique plus spécialisée et donc des barrières d'entrée plus élevées, et probablement une marge plus élevée en termes de tests de laboratoires".Le mois dernier, Eurofins a fait état d'une progression de 30,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 955 millions d'euros. La croissance organique est ressortie à plus de 5%, en ligne avec les objectifs du groupe. Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 16,8% à 2,698 milliards d'euros. Suite à ces résultats, le groupe de laboratoires d'analyses a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires pour la quatrième fois depuis 2015 : de 4,3 milliards d'euros à 4,6 milliards d'euros pour 2019 et de 4,7 milliards d'euros à 5 milliards d'euros pour 2020.Concernant les fusions-acquisitions, le groupe a précisé qu'a la suite de deux années exceptionnelles en 2017-2018, où trois des plus importantes acquisitions ont été réalisées, Eurofins prévoit de réaliser moins d'acquisitions dans les deux prochaines années.Le groupe a néanmoins annoncé quelques jours plus tard l'acquisition de Clinical Research Laboratorie, et du laboratoire Dermscan."Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre plan d'expansion quinquennal visant à construire d'ici 2020 une plateforme mondiale de laboratoires d'essais unique et difficile à reproduire" avait ajouté Gilles Martin, Directeur Général d'Eurofins, dans un communiqué.Eurofins a par ailleurs annoncé le remboursement de son emprunt obligataire de 300 millions d'euros émis en novembre 2013, à hauteur de 3,125% sur les liquidités disponibles comme prévu.