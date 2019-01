EUROFINS SCIENTIFIC : grimpe, soutenu par Berenberg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific grimpe de 7,19% à 354,80 euros, soutenu par une note positive de Berenberg. Le bureau d’analyses souligne que le marché est devenu excessivement baissier pour le groupe, disposant pourtant « d'un réseau de laboratoires unique qui offre aux investisseurs une exposition à certaines des niches les plus sophistiquées du monde des TIC (tests, inspection et certification) ». Le positionnement s’est de plus en plus orienté à la baisse tout au long du quatrième trimestre, et l’est resté.Celui est erroné selon le broker, qui reste confiant sur le titre et réitère sa recommandation Achat. Il ajuste par ailleurs son objectif de cours de 500 à 470 euros.