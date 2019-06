EUROFINS SCIENTIFIC : un logiciel d'extorsion a perturbé certains systèmes informatiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific a indiqué que ses équipes de surveillance de sécurité informatique ont détecté une forme de logiciel d’extorsion ( ransonware) au cours du week-end, qui a perturbé certains de ses systèmes informatiques. « Dès la détection du problème, selon nos procédures de gestion des incidents, de nombreux systèmes et serveurs ont été mis hors ligne par les équipes informatiques du groupe pour contenir l'activité de cette nouvelle version de malware », indique le Eurofins Scientific."Les équipes informatiques d'Eurofins ainsi que leurs équipes et experts internes et externes en sécurité informatique ont pris des mesures immédiates pour en atténuer l'impact et travaillent d'arrache-pied pour ramener les opérations informatiques à la normale dans les sociétés du groupe qui ont été affectées", a ajouté le groupe.Eurofins Scientific précise qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve de transfert non autorisé ou d'utilisation abusive des données.Les sociétés d'Eurofins concernées notifient cet incident informatique aux autorités compétentes et coopéreront à toute enquête.