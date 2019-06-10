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EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

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Eurofins Scientific S E : REFILE-BREF-Eurofins l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la cyberattaque

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10/06/2019 | 08:02

(Répétitition du titre)

10 juin (Reuters) - Eurofins Scientific a annoncé lundi :

* FAIRE LE POINT SUR LA CYBERATTAQUE ANNONCÉE LE 3 JUIN, DÉCLARANT QUE TOUTES LES ENTITÉS DU GROUPE ONT PU CONTINUER À FONCTIONNER SANS IMPACT SUR LES CLIENTS.

* QU'UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE ÉTAIT EN COURS ET QU'UN NOUVEAU LOGICIEL MALVEILLANT AVAIT ÉTÉ IDENTIFIÉ.

* QU'IL FERAIT LE POINT SUR L'IMPACT FINANCIER DE CETTE ATTAQUE DANS LE CADRE DE LA PUBLICATION, PRÉVUE FIN AOÛT, DE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE. Le communiqué https://bit.ly/2KEx0gn Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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VE / CA 2020 1,94x
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