Eurofins Scientific S E : REFILE-BREF-Eurofins l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la cyberattaque

(Répétitition du titre)
10 juin (Reuters) - Eurofins Scientific a annoncé
lundi :
* FAIRE LE POINT SUR LA CYBERATTAQUE ANNONCÉE LE 3 JUIN,
DÉCLARANT
QUE TOUTES LES ENTITÉS DU GROUPE ONT PU CONTINUER À FONCTIONNER
SANS IMPACT SUR LES CLIENTS.
* QU'UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE ÉTAIT EN COURS ET QU'UN NOUVEAU
LOGICIEL MALVEILLANT AVAIT ÉTÉ IDENTIFIÉ.
* QU'IL FERAIT LE POINT SUR L'IMPACT FINANCIER DE CETTE
ATTAQUE
DANS LE CADRE DE LA PUBLICATION, PRÉVUE FIN AOÛT, DE SES
RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE.
Le communiqué https://bit.ly/2KEx0gn
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(Rédaction de Paris)