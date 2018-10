Eurofins Scientific S E : finalise l'acquisition de Clinical Research Laboratorie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Clinical Research Laboratorie, spécialiste sur le marché des tests cosmétiques en Amérique du Nord. Basée dans le centre du New Jersey et ayant des filiales en Caroline du Nord et au Texas, la société emploie plus de 100 personnes, et a généré un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de dollars en 2017."Cette acquisition est un parfait complément géographique à notre présence actuelle dans le domaine des tests de produits cosmétiques et de soins personnels, et confère à Eurofins une position de leader mondial sur le marché des tests cosmétiques" a commenté Gilles Martin, directeur général d'Eurofins.