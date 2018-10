Eurofins Scientific S E : relève ses objectifs 2019-2020 après une hausse de 30,6% de ses revenus au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a relevé mardi ses perspectives pour 2019-2020, après avoir dégagé une croissance de plus de 30% de ses revenus au troisième trimestre sur un an.

Eurofins compte désormais atteindre un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2019, contre 4,3 milliards d'euros attendus précédemment, et de 5 milliards d'euros en 2020, contre 4,7 milliards d'euros anticipés précédemment. Eurofins vise aussi, pour 2020, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1 milliard d'euros.

Ces prévisions prennent en compte une croissance organique de 5% en 2019 et 2020 et supposent qu'Eurofins rachète, en 2019 comme en 2020, des laboratoires générant 200 millions d'euros de revenus par an. Si les objectifs fixés par la société venaient à être atteints, les flux de trésorerie générés par Eurofins seraient suffisants pour financer les acquisitions programmées au cours de ces deux années, a expliqué le groupe.

Au troisième trimestre, les revenus d'Eurofins ont atteint 955 millions d'euros contre 731 millions d'euros sur la même période de 2017, soit une hausse de 30,6%. En données organiques, la progression a atteint 5%.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,7 milliards d'euros contre 2,13 milliards d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 26,8% en données publiées et "d"environ" 5% en données comparables, "en ligne avec l'objectif annuel d'une croissance de 5%", affirme la société.

Au sujet de ses acquisitions, Eurofins explique qu'après deux années exceptionnelles sur ce front en 2017 et 2018, qui ont amené la société à rééquilibrer son portefeuille d'activités entre l'Europe et les Etats-Unis, la direction s'attend à mener moins d'acquisitions dans les années à venir et compte se focaliser sur l'opérationnel.

