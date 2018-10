Eurofins Scientific S E : se renforce dans les tests de produits cosmétiques avec le rachat de Dermscan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a annoncé lundi l'acquisition du laboratoire Dermscan, spécialisé dans les tests de produits cosmétiques et pharmaceutiques in vivo. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Fondé en 1990, Dermscan est aujourd'hui l'un des leaders européens sur ce marché et devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 12 millions d'euros en 2018, a indiqué Eurofins.

La société propose un portefeuille de plus de 200 tests et études cliniques en dermatologie permettant d'évaluer l'innocuité et l'efficacité des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

"L'acquisition de Dermscan étend considérablement nos capacités de test des produits de beauté et de soin personnel", a déclaré le Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins, cité dans un communiqué.

À la suite de l'acquisition de CRL aux États-Unis en septembre, Eurofins est devenu le leader mondial des tests de produits de cosmétiques et de soins personnels.

