Eurofins Scientific : acquisition de CRL finalisée

04/09/2018 | 08:20

Eurofins Scientific fait par de la finalisation de l'acquisition de Clinical Research Laboratories (CRL), présenté comme l'un des leaders sur le marché des tests cosmétiques en Amérique du Nord, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Basé au New Jersey avec des filiales en Caroline du Nord et au Texas, CRL emploie plus de 100 salariés hautement qualifiés et a généré un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de dollars en 2017. Il fournit ses tests à un grand nombre d'entreprises internationales.



Du fait de cette acquisition, Eurofins déclare qu'il 'peut désormais offrir à ses clients le portefeuille de tests cosmétiques le plus complet' grâce à un réseau de plus de 25 laboratoires de pointe en Europe, en Asie, en Australie et aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.