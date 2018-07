Eurofins Scientific : acquisition en Espagne

30/07/2018 | 10:05

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Laboratorios Ecosur, fournisseur de tests alimentaires basé dans la région de Murcie en Espagne et disposant aussi d'un laboratoire dans la région d'Izmir en Turquie.



L'entreprise emploie plus de 150 personnes générant un chiffre d'affaires de plus de huit millions d'euros sur ses sites espagnol et turc, qui couvrent en tout plus de 7.800 m2 et ont été modernisés l'année dernière avec un équipement de pointe.



Par ailleurs, Eurofins Scientific indique avoir procédé avec succès à l'émission d'un prêt de 550 millions d'euros de type 'Schuldschein', portant un taux d'intérêt combiné de 1,38% avec une maturité moyenne de cinq ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.