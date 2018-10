Eurofins Scientific : met la main sur Dermscan

29/10/2018 | 09:25

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Laboratoire Dermscan SAS, fournisseur de services de tests pour produits cosmétiques et de soins personnels, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Dermscan propose plus de 200 tests et études cliniques différents en dermatologie. Elle emploie plus de 150 personnes dans ses laboratoires en France, Pologne, Tunisie, Maurice et Thaïlande et devrait générer plus de 12 millions d'euros de revenus en 2018.



'Après l'acquisition de CRL aux Etats-Unis en septembre, Eurofins devient le leader mondial des services de tests pour produits cosmétiques et de soins personnels, avec un réseaux de 40 laboratoires de pointe', souligne le groupe de services de bio-analyse.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.