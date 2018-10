Eurofins confirme l'acquisition de TestAmerica, rachète EnvironeX

Paris (awp/afp) - Le géant français des tests d'analyses pour l'industrie biopharmaceutique, l'environnement et l'agroalimentaire Eurofins a confirmé mercredi le rachat de TestAmerica, société américaine d'analyses environnementales et a annoncé dans le même secteur l'acquisition du Canadien EnvironeX.

A propos du Canadien, Eurofins a expliqué dans un communiqué que ce groupe racheté -- pour un montant non précisé -- à son fondateur Marc Hamilton (qui l'a créée en 2005) et au fonds Persistence Capital Partners (PCP), est spécialisé dans les services d'analyse dans l'environnement, l'industrie agro-alimentaire et les secteurs santé et pharmaceutique au Québec. Il opère trois laboratoires et un centre de service, emploie 275 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars canadiens (environ 20 millions d'euros) en 2018.

Le rachat de TestAmerica, d'un montant de 175 millions de dollars, avait été annoncé par Eurofins le 1er octobre. TestAmerica, acquis auprès du chinois JSTI Group, emploie plus de 2.000 personnes et opère entre autres dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz et des infrastructures de transports.

"Nous nous réjouissons d'accueillir TestAmerica et ses équipes talentueuses au sein du groupe Eurofins", a déclaré Gilles Martin, le PDG d'Eurofins, cité dans un communiqué.

"Nous le voyons comme une opportunité unique d'acquérir un actif complémentaire et de haute qualité qui renforcera l'offre globale d'Eurofins et sa compétitivité dans le secteur concurrentiel des analyses environnementales" a-t-il ajouté.

Coutumier de rachats ciblés de petits laboratoires d'analyses dans le monde entier et dans tous ses segments d'activité, Eurofins est passé à la vitesse supérieure en s'emparant fin 2017 l'américain EAG pour 780 millions de dollars, puis début 2018 un autre Américain, Covance Food Solutions, pour 670 millions de dollars.

Avec les acquisitions d'EAG et de Convance Food Solutions, celle de TestAmerica compte parmi les plus importantes de la jeune histoire d'Eurofins, société créée à Nantes en 1987.

Dans leur communiqué conjoint, Gilles Martin a souligné vouloir s'appuyer sur EnvironeX pour "croître au Canada" où il dispose déjà d'une équipe de 200 personnes travaillant dans quatre laboratoires et trois centres de services, tandis que Marc Hamilton s'est réjoui de joindre "les forces et compétences (de sa société) à celles d'Eurofins pour offrir aux consommateurs une haute qualité de services d'analyses diversifiés".

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes d'Eurofins ont atteint près de 2,7 milliards d'euros, amenant le groupe à relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2019 à 4,6 milliards (contre 4,3 milliards précédemment) et à 5 milliards d'euros en 2020 (contre 4,7 milliards auparavant).

Pour l'ensemble de 2018, le groupe a maintenu en revanche sa prévision d'un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros, ou 4 milliards d'euros à données pro forma, c'est-à-dire en intégrant les ventes générées en une année pleine de ses acquisitions consolidées durant l'exercice.

En 2017, son bénéfice net avait atteint 216,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros. Eurofins emploie plus de 40.000 personnes dans 44 pays.

afp/rp