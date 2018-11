Eurofins : finalise l'acquisition de TestAmerica

01/11/2018 | 08:54

Conformément à son annonce du 1er octobre dernier, Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de TestAmerica, un groupe de laboratoires de tests environnementaux aux Etats-Unis, auprès de JSTI Group.



TestAmerica opère un réseau intégré de 24 laboratoires de tests et de 40 centres de services à travers les Etats-Unis. Il devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 230 millions de dollars en 2018 et emploie plus de 2.000 personnes.



Cette acquisition, moyennant 175 millions de dollars sur une base libre de trésorerie et de dette, doit permettre de renforcer significativement l'offre de tests environnementaux d'Eurofins aux Etats-Unis, le premier marché mondial pour ce type de service.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.