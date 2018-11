Eurofins : met la main sur EnvironeX au Canada

01/11/2018 | 07:33

Eurofins Scientific fait part de l'acquisition d'EnvironeX Group, un fournisseur québécois de tests pour l'environnement, l'agroalimentaire et la santé, auprès de son fondateur Marc Hamilton et de Persistence Capital Partners (PCP).



Opérant trois laboratoires et un point de services, cette entreprise fondée en 2005 emploie 275 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions de dollars canadiens cette année.



Elle complètera ainsi la présence en termes de tests environnementaux et alimentaires d'Eurofins au Canada, qui y emploie plus de 200 personnes et y opère quatre laboratoires ainsi que trois centres de services.



