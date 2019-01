Eurofins : retrouve de l'allant en ce début d'année

18/01/2019 | 16:35

Valeur de croissance dont la réputation n'est plus à faire, l'action du groupe de bioanalyse Eurofins tenait, et de loin, la tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 en s'adjugeant plus de 7%. Ce titre, qui jusqu'à la fin de l'été 2018 se traitait non loin des 500 euros, tente de rebondir sur les 320 euros où il était tombé peu avant Noël.



Que se passe-t-il ? On peut parier que la 'cote d'amour' du groupe auprès des analystes financiers est en train de remonter. Selon son agenda, Eurofins était présent à un événement organisé à Lyon, les 10 et 11 janvier, par le bureau d'études Oddo BHF. Puis il a été représenté, le 16 janvier, à un 'séminaire' organisé à Londres par Berenberg, autre bureau d'analyse.



Il semble d'ailleurs que Berenberg vienne de publier une note de recherche au positif sur la valeur. Les titres sont généralement sensibles aux appréciations des analystes, tout comme d'ailleurs la direction d'Eurofins. On peut ainsi trouver le site Internet du groupe une lettre de huit pages datée du 26 novembre dernier : adressé à Morgan Stanley, qui venait de publier une note peu enthousiaste, ce courrier revient en détail sur les points de désaccord du groupe avec l'argumentaire de Morgan Stanley.



Cela étant, Eurofins n'a pas beaucoup de souci à se faire : parmi la douzaine de bureaux d'études qui suivent l'action, près d'une dizaine sont d'avis d'acheter le titre ou de renforcer la ligne, seuls deux étant vendeurs. Si en trois mois de marchés boursiers difficiles, l'objectif moyen est revenu d'environ 530 vers 490 euros, il reste supérieur au cours actuel de plus de 35%.



De plus, l'action Eurofins fait aussi partie des valeurs de croissance étrillées ces derniers mois en raison des révisions en baisse des prévisions macroéconomiques. Or les titres 'growth' tendent maintenant à revenir en grâce à mesure que le risque de la récession ne semble plus si redoutable.



De ce point de vue, le groupe a des arguments à faire valoir. Alors qu'il était de l'ordre du milliard d'euros en 2012, son CA, dopé autant par une robuste croissance organique que par de nombreuses acquisitions, frôlait les trois milliards d'euros en 2017. La direction vise en 2018 un chiffre de quatre milliards, en données proforma, avant cinq milliards en 2020. Notons d'ailleurs qu'elle a relevé certaines prévisions en octobre dernier.



Les résultats ne sont pas en reste puisque le bénéfice par action de base a été multiplié par plus de 11 entre 2005 et 2017. De 12,7 euros en 2017, il est anticipé par le consensus vers 15 euros en 2018 avant 19 euros en 2019.



A suivre sur l'agenda d'Eurofins : la publication des ventes et des résultats de 2018, le 5 mars prochain, date qui doit cependant être confirmée.



EG



