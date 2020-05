Eurofins : Credit Suisse relève son objectif de cours

05/05/2020 | 11:51

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Eurofins avec un objectif de cours relevé de 540 à 600 euros dans le sillage d'estimations de BPA 2020 et 2022 rehaussées de 2-3% pour refléter le soutien aux revenus venant des produits de test liés au Covid-19.



'Nous estimons à environ 400 millions d'euros les revenus supplémentaires en 2020 venant des produits liés au Covid-19, mais notons que les produits coeur ont un potentiel de revenus annualisés de l'ordre de 2,8 milliards d'euros à pleine capacité', indique le bureau d'études.



