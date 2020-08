Eurofins : Credit Suisse remonte son objectif de cours

10/08/2020 | 12:17

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 680 à 735 euros sur Eurofins Scientific, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions pour le prestataire de services de bio-analyse sur la période 2020-22.



'Nous continuons de penser qu'Eurofins peut générer une croissance durable avec des marges d'EBITDA en hausse et une génération de free cash-flow, tirée par l'achèvement de son programme de croissance sur cinq ans et la maturation de son réseau', juge le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.