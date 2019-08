Eurofins : Oddo BHF réduit son objectif de cours

29/08/2019 | 10:33

Tout en conservant sa position 'neutre' sur Eurofins Scientific, Oddo BHF ajuste son objectif de cours à la baisse de 390 à 375 euros, suite à la mise à jour de ses estimations pour le prestataire français de services de bio-analyse.



'Alors que l'attaque 'cyber' dont a été victime Eurofins au mois de juin a créé une complexité supplémentaire dans l'élaboration des prévisions (CA et marges), les agrégats ressortent finalement supérieurs à nos attentes', reconnait l'analyste après la publication des semestriels.



Oddo BHF précise néanmoins que la baisse de ses BPA suite à l'attaque informatique et les incertitudes, au moins à court terme, qu'elle va générer chez les clients justifient un certain attentisme de sa part sur le dossier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.