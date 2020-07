BONDS : Moody's attribue la note "Baa3" à Eurofins, avec une perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Moody's a indiqué vendredi avoir attribué la note "Baa3" au groupe Eurofins, avec une perspective stable. Cette première notation de la part de Moody's "reflète la position diversifiée et bien établie de la société sur le marché des tests bioanalytiques et sa capacité démontrée à améliorer progressivement sa performance opérationnelle grâce une croissance organique et externe", a souligné l'agence. Moody's estime également que "les perspectives de croissance à moyen terme de ses marchés finaux resteront positives et que ses paramètres de crédit ajustés s'amélioreront durablement, passant d'un niveau relativement faible en 2019 au niveau requis pour une note 'Baa3'". (fschott@agefi.fr) ed: VLV

