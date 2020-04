EUROFINS SCIENTIFIC : Société Générale abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale revoit à la baisse son objectif de cours de 560 à 545 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Eurofins Scientific. La banque a notamment revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action de 13%, 6% et 5% pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Elle ajoute qu'en terme de trésorerie, le spécialiste des services bio-analytiques, dispose, en plus des 297 millions d'euros à fin 2019, de lignes de crédit non utilisées pour un montant de 500 millions avec une échéance de 3 ans et plus.Le broker souligne également que le premier paiement important de la société est le remboursement d'une obligation de 500 millions d'euros à 2,25 % à échéance janvier 2022.