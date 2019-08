EUROFINS SCIENTIFIC : convainc avec ses semestriels malgré la cyberattaque de juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific grimpe de 4,32% à 391 euros à la Bourse de Paris et signe l’une des plus fortes hausses du SBF 120 dans le sillage de ses comptes du premier semestre. Malgré l’impact de la cyberattaque dont il a été victime en juin, le groupe de laboratoires d’analyses a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Les investisseurs sont rassurés, d’autant plus que les perspectives positives pour le reste de l’année ont été réaffirmées." Au premier semestre 2019, Eurofins a continué à réaliser des progrès significatifs dans la réalisation des objectifs de son plan quinquennal 2015-2020 (…) Malheureusement, plusieurs laboratoires du groupe ont été touchés par une grave cyber-attaque criminelle le dimanche 2 juin 2019, qui a affecté significativement certaines activités d'Eurofins en juin et a temporairement entravé leurs performances financières ", a indiqué Gilles Martin, CEO du groupe.Sur la période, le spécialiste de la bio-analyse a vu son bénéfice net chuter de 35,4% à 156,9 millions d'euros. L'Ebitda s'est établi à 414,9 en hausse de 28,9%. Le chiffre d'affaires a progressé de 24,3% et atteint 2,16 milliards euros. Concernant la croissance organique, il est impossible de la déterminer sur la période, en raison de la cyberattaque. Elle revanche, elle est estimée à plus de 4,5% sur les cinq premiers mois de l'année, en ligne avec les attentes." Les revenus et les profits exacts qui ont été perdus pendant le mois de juin ne seront malheureusement jamais connus exactement ", précise le groupe, qui estime toutefois un impact moyen de 62 millions d'euros sur les revenus et de 51,5 millions d'euros sur l'Ebita.Eurofins indique avoir retrouvé de bonnes performances depuis juillet 2019 et affiche une perspective positive pour le reste de l'année. Le groupe entend désormais se concentrer sur l'amélioration de ses marges, la génération de cash flow, le retour sur investissement et le désendettement." Nous constatons qu'Eurofin Scientific aurait réalisé une excellente performance semestrielle en l'absence du sinistre causé par l'attaque informatique ", a souligné Gilbert Dupont, qui reste à l'Achat et relève son objectif de cours de 435 à 460 euros.De son côté, Société Générale reste également à l'Achat et réitère son objectif de cours de 500 euros.