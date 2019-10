EUROFINS SCIENTIFIC : en tête du SBF 120, les ventes au-dessus des attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific grimpe de 4,94% à 463,20 euros à la Bourse de Paris et signe la plus forte hausse SBF 120 après avoir dévoilé des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre. Le groupe de laboratoires d’analyses a ainsi dégagé sur les trois derniers mois un chiffre d’affaires de 1,167 milliard d’euros, en hausse de 22,3%. La croissance organique ressort pour sa part à 6,4%. Corrigée de l'effet des jours ouvrés, elle s'établit à 5,1% sur la période et hors Boston Heart Diagnostics (BHD), à 7,3%.Jefferies s'attendait de son côté à des revenus de 1,135 milliard d'euros, en hausse de 18,8% et en croissance organique de 6%."Après un mois de juin perturbé (…) une reprise de la croissance organique à plus de 5 % est rassurante", souligne le bureau d'analyses, qui reste à Conserver sur la valeur et maintient son objectif de cours de 360 euros.Eurofins Scientific a en effet été victime d'une cyber attaque le premier week-end de juin. A ce sujet, le groupe indique toujours travailler pour optimiser et renforcer toutes les opérations informatiques, et s'attend à ce que tout revienne à la normale d'ici la fin de l'année.L'impact estimé a par ailleurs été confirmé à environ 62 millions d'euros sur les revenus et environ 51,5 millions d'euros sur les EBITAS et EBITDA.L'impact financier net, après indemnisation de l'assurance, devrait être lui beaucoup plus faible, car la couverture d'assurance contre les pertes d'exploitation a été confirmée et un premier paiement a été reçu."La couverture d'assurance d'Eurofins dépasse les estimations mentionnées (...) mais les efforts pour déterminer et s'accorder sur les dommages exacts se poursuivront pendant un certain temps", a précisé le groupe.In fine, Eurofins Scientific s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2019 et 2020.D'ici fin 2020, la phase exceptionnelle d'investissements commencée en 2016 sera en outre largement achevée selon le groupe et les clients devraient bénéficier de niveaux de services améliorés "grâce à un réseau plus efficace de laboratoires Eurofins".Un élément, qui devrait permettre à Eurofins Scientific de "commencer à améliorer significativement la génération de cash flow et le retour sur investissement à partir de 2021", selon le CEO Gilles Martin.