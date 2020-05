EUROFINS SCIENTIFIC : lève 535 millions d'euros en actions auprès d'investisseurs institutionnels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific a annonce avoir levé un total de 535 millions d'euros de produit brut suite à l'émission de 1 000 000 d'actions nouvelles à des investisseurs institutionnels, au prix de 535 euros par action, soit une décote de 2,5% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (PAVT) 10 jours du 18 mai 2020, et une prime de 1% par rapport au PAVT 14 jours depuis la publication de son annonce du T1 2020 le 28 avril 2020.Le spécialiste des tests bio-analytiques indique qu'il a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour soutenir la mise en place rapide de ses capacités de tests COVID-19 ainsi que pour renforcer sa structure financière.La société précise que suite à la forte demande des investisseurs, les livres ont été plusieurs fois sursouscrits et la direction a décidé d'augmenter la taille de l'offre de 900 000 à 1 000 000 d'actions nouvelles." Le conseil d'administration et la direction générale d'Eurofins ont l'intention de continuer à investir avec la même approche disciplinée que par le passé, en visant une augmentation du bénéfice par action (BPA) qui puisse plus que compenser l'impact de dilution de la nouvelle émission pour les actionnaires " a déclaré Dr. Gilles Martin, son président-directeur général.