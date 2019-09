Données financières (EUR) CA 2019 4 494 M EBIT 2019 547 M Résultat net 2019 304 M Dette 2019 3 139 M Rendement 2019 0,76% PER 2019 25,1x PER 2020 18,4x VE / CA2019 2,42x VE / CA2020 2,21x Capitalisation 7 742 M Graphique EUROFINS SCIENTIFIC SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EUROFINS SCIENTIFIC SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 441,46 € Dernier Cours de Cloture 435,00 € Ecart / Objectif Haut 23,4% Ecart / Objectif Moyen 1,49% Ecart / Objectif Bas -21,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gilles G. Martin Chairman & Chief Executive Officer Laurent Lebras Director-Group Finance & Administration Andreas König Chief Information Officer Yves-Loïc Martin Non-Executive Director Valérie Hanote Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUROFINS SCIENTIFIC SE 33.44% 8 514 FISERV INC 41.09% 69 328 GLOBAL PAYMENTS 60.62% 25 954 CINTAS CORPORATION 46.45% 25 214 FLEETCOR TECHNOLOGIES 53.89% 24 741 WIRECARD AG 14.68% 20 694