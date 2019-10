EUROFINS SCIENTIFIC : prolonge sa chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour Eurofins Scientic, ce n’est pas la fin de la baisse. Après avoir chuté de plus de 8% hier, l’action du groupe de laboratoires d’analyses perd encore 5% à 418 euros. Mercredi, ShadowFall Fund a diffusé une présentation détaillée de près de 80 pages dans laquelle il explique pourquoi il a pris une position vendeuse sur le groupe de laboratoires d’analyses. Le fond britannique n’est pas le seul dans ce cas, Eurofins Scientific est en effet la valeur française la plus « shortée ».Selon les données IHS Markit, Le nombre d'actions prêtées par les actionnaires d'Eurofins Scientific aux vendeurs à découvert s'élève à 9,93 millions, soit 16,45% du capital." Là où le marché voit une société dont la performance de l'action a été exceptionnelle, nous la percevons comme une société de plus en plus désespérée et endettée, qui se dirige sans doute vers une crise de liquidité ", résume ShadowFall Fund.Le hedge fund lui reproche notamment une structure trop complexe avec 800 filiales, des transactions intra-compagnies trop difficiles à appréhender et inhabituelles, des propriétaires multiples pour une même filiale ou l'absence de propriétaire, la faiblesse du ratio de conversion de free cash-flow, une dette trop élevée de 882 millions d'euros…Réagissant à cette présentation, Jefferies souligne que les principaux angles d'attaque de ShadowFall ne sont pas nouveaux. Le broker rappelle que sa recommandation Conserver s'explique par son manque de confiance à propos du free cash flow. Il note par ailleurs que la société a déjà commencé à répondre aux interrogations sur gouvernance et qu'elle a changé d'auditeur, passant de PwC à Deloitte, qui va désormais auditer le groupe et toutes ses filiales.Contacté hier par AOF, Eurofins Scientific n'avait pas encore répondu à une demande de commentaires.