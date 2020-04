EUROFINS SCIENTIFIC : soutenu par le maintien de ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific progresse de 2,27% à 478,10 euros. Les investisseurs apprécient une publication de chiffre d'affaires en hausse ainsi que le maintien de ses objectifs pour l'exercice 2020. Le spécialiste de services bio-analytiques a publié des revenus au premier trimestre en croissance organique de 4,1% (+7% en données publiées) à 1,142 milliard d'euros. Côté analystes, Goldman Sachs applaudit une publication positive au regard de l'impact de la pandémie observé chez ses concurrents.Le broker souligne cependant que la croissance des revenus au premier trimestre n'a bénéficié que modestement des tests de Covid-19 car les volumes étaient encore faibles mais que la société prévoit une accélération de la production de tests, ce contribuera à soutenir les revenus au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'année.Goldman Sachs réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 640 euros sur le titre.Pour sa part, Jefferies réitère sa recommandation à Conserver ainsi que son objectif de cours de 430 euros. Le courtier note une publication de revenus en dessous de ses estimations (+6% en organique). L'analyste indique que les objectifs maintenus par le spécialiste des services bio-analytiques pourraient bien être réalisables. Il souligne que l'impact négatif des fermetures devrait surtout se faire sentir dans la première partie du 2ème trimestre, tandis que la nécessité de procéder à des tests Covid-19 pourrait se poursuivre durant de nombreux mois.Eurofins a également indiqué dans son communiqué que, compte tenu du contexte réglementaire actuel, de la visibilité limitée sur les perspectives économiques mondiales et des avantages d'un désendettement plus rapide, ainsi que de toutes les autres mesures de précaution, la direction a décidé de proposer à l'assemblée générale annuelle de juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019.En terme de trésorerie, Jefferies estime que les liquidités et facilités à long-terme non utilisées, qui s'élèvent à un milliard d'euros, semblent confortables au regard de l'annulation du dividende et de la réduction des investissements du groupe.