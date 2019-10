EUROFINS : croissance organique de 6,4% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins a dégagé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,167 milliard d’euros, en hausse de 22,3%. La croissance organique ressort à 6,4%. Hors Boston Heart Diagnostics (BHD ), la croissance organique est de 7,3% sur la période. "Les équipes d'Eurofins ont travaillé très dur au troisième trimestre 2019 pour se remettre complètement de la cyber-attaque du 2 juin et pour renforcer encore nos systèmes informatiques", a commenté le groupe, qui précise que les opérations sont maintenant généralement revenues à la normale."Les équipes d'Eurofins travaillent toujours d'arrache-pied pour optimiser et renforcer toutes les opérations informatiques et s'attendent à ce que tout revienne à la normale d'ici la fin de l'année", a ajouté Eurofins.L'impact estimé de la perte de chiffre d'affaires et de bénéfice et des dépenses supplémentaires résultant de la cyber-attaque du 2 juin est confirmé à environ 62 millions d'euros sur les revenus et environ 51,5 millions d'euros sur les EBITAS et EBITDA.L'impact financier net (après indemnisation de l'assurance) devrait être beaucoup plus faible, car la couverture d'assurance contre les pertes d'exploitation pour cette cyber-attaque criminelle a été confirmée et un premier paiement a été reçu."La couverture d'assurance d'Eurofins dépasse les estimations mentionnées (...)mais les efforts pour déterminer et s'accorder sur les dommages exacts se poursuivront pendant un certain temps", a précisé le groupe.