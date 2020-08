EUROFINS: résultats en forte progression au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific a publié un résultat net de 95 millions d'euros au premier semestre 2020, en hausse de 60,1% sur un an. Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 2,323 milliards, en croissance de 7,2%, grâce à une forte demande des tests en période de covid-19. Les marchés européen et américain (55% et 37% de l'activité respectivement) ont chacun crû de plus de 7%. Le free cash flow s'est établi à 315 millions d'euros, en hausse de 184,5%. Selon le laboratoire, ses perspectives pour 2020 s'annoncent "positives".