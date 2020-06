Eurofins Scientific : Technologies lance un test de sérologie Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Technologies a annoncé le lancement d'un test ELISA de détection des anticorps totaux (IgG, IgA et IgM) basé sur la sérologie pour le diagnostic indirect de l'exposition passée au Covid-19. Le groupe précise que le développement de ce test a été mené par Eurofins Ingenasa, une société d'Eurofins Technologies impliquée dans le développement de tests de diagnostic pour le contrôle des maladies infectieuses depuis plus de 35 ans dans le domaine du diagnostic vétérinaire et plus récemment chez l'homme.Eurofins souligne qu'alors que les techniques de diagnostic moléculaire (PCR) sont un indicateur direct de la maladie Covid-19, les tests sérologiques déterminent si une personne a été exposée à l'infection et a donc développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2.L'INgezim COVID 19 DR marqué CE-IVD est un test immuno-enzymatique à double reconnaissance (ELISA) capable de détecter de manière semi-quantitative les anticorps spécifiques de la protéine N du virus du SRAS-CoV-2 (IgG, IgM et IgA) dans un seul échantillon de sérum ou de plasma humain. Les tests utilisent la nucléoprotéine du CoV-2 du SRAS (protéine N) comme antigène pour la détection des anticorps contre le CoV-2 du SRAS. La protéine N est l'une des protéines les plus abondantes du virus à apparition précoce, en plus d'être hautement immunogène et donc un bon antigène candidat pour le diagnostic du Covid- 19.Le test est capable de détecter tout type d'anticorps spécifique à la protéine N du SRAS-CoV-2 (IgA, IgG, IgM) sans les différencier. Toutefois, ce test très sensible est particulièrement recommandé pour la détection précoce des anticorps spécifiques du CoV-2-SARS, car il favorise la détection des IgM en raison de sa capacité à capturer plus d'une molécule de protéine N conjuguée.