Eurofins Scientific : abandonne ses objectifs, la cyberattaque de juin coûtera 62 mlns d'euros de CA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific n'a pas confirmé jeudi ses objectifs financiers fixés pour les exercices 2019 et 2020, après la cyberattaque subie par le laboratoire d'analyses au premier semestre.

Au mois de juin dernier, Eurofins a été victime d'un rançongiciel ("ransomware") qui a perturbé certains de ses systèmes informatiques. A l'époque, le groupe avait prévenu qu'il était "trop tôt" pour évaluer l'impact financier net de cet incident sur ses activités, tout en précisant que cet impact pourrait être "important, surtout pour le deuxième trimestre".

La répercussion de cette cyberattaque a été évaluée par Eurofins à 62 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires et à 51,5 millions d'euros au niveau de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de l'exercice en cours.

Malgré cet incident, les résultats d'Eurofins ont progressé au premier semestre. Le résultat net ajusté, qui exclut notamment les coûts exceptionnels et les activités non poursuivies, a atteint 156,9 millions d'euros, contre 155,9 millions d'euros un an plus tôt. En prenant en compte les éléments non récurrents ou inhabituels, le résultat net a atteint 58 millions d'euros, contre 91 millions d'euros au premier semestre 2018.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 414,9 millions d'euros, contre 320,4 millions d'euros un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge de 19,1%, contre 18,4%. Sur une base non ajustée, l'Ebitda a atteint 370,9 millions d'euros, à comparer à 287,8 millions d'euros au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,17 milliard d'euros au premier semestre 2019, contre 1,74 milliard d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 24,3%.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 74,9 millions d'euros et la dette nette à fin juin ressort à 3,24 milliard d'euros.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d'affaires semestriel de 2,1 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 337 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 85 millions d'euros.

Dans un communiqué, le groupe a fait état de perspectives "solides" pour la suite de l'exercice 2019 et pour 2020, mais il n'a pas confirmé ses objectifs financiers fixés pour cette année et la suivante.

Jusqu'alors, Eurofins visait pour 2019 un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 850 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 350 millions d'euros sont maintenus.

Pour 2020, l'entreprise anticipait un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1 milliard d'euros, soit un objectif de marge d'Ebitda ajusté de 20%.

