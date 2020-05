Eurofins Scientific : lève 535 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire d'analyses pharmaceutiques Eurofins Scientific a annoncé mardi avoir levé un montant brut de 535 millions d'euros à l'occasion d'un placement privé accéléré réalisé auprès d'investisseurs institutionnels ayant acquis 1 million d'actions nouvelles au prix unitaire de 535 euros.

Vers 09h30, l'action Eurofins chute de 6,4% à 540,20 euros.

Initialement, Eurofins comptait émettre 900.000 nouveaux titres, mais la taille de l'offre a été augmentée de plus de 10% en raison de la forte demande.

Berenberg et Credit Suisse ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres pour le placement. Le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions Eurofins sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 22 mai.

Eurofins a l'intention d'utiliser le produit net de cette émission de titres pour soutenir la mise en place rapide de ses capacités de tests de dépistage du Covid-19 ainsi que pour renforcer sa structure financière.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

