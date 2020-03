Eurofins Scientific : prêt à tester le Covid-19 aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a annoncé jeudi que deux de ses laboratoires de diagnostic clinique aux Etats-Unis allaient prochainement proposer des tests de dépistage du Covid-19.

Les laboratoires concernés sont Viracor Eurofins et Diatherix Eurofins. Les tests qu'ils proposeront, respectivement à partir de vendredi et de la semaine prochaine, sont conformes aux recommandations d'utilisation d'urgence formulées par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine.

En Allemagne, Eurofins GeLaMed a déjà testé des centaines d'échantillons pour le Covid-19. Les laboratoires du groupe en France, au Benelux et en Espagne se préparent à débuter les tests, a ajouté Eurofins Scientific dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

